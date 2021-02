Iga Swiatek, plecaciuni in fata Simonei Halep. "Este diferenta dintre campionii si jucatorii ca mine"

Polonezea a castigat anul trecut primul Grand Slam din cariera, Rolad Garros, dupa ce in optimi trecuse de Simona Halep "Am un respect imens pentru ea. A parut intotdeauna ca are multe optiuni pe teren. Cand ceva nu merge in jocul ei, reuseste sa se adapteze si sa schimbe tactica din mers, asta e ceva grozav.Asta este diferenta dintre campionii si jucatorii ca mine, mai putin experimentati. Eu am simtit ca nu am multe optiuni", a spus Swiatek dupa meciul pierdut cu Halep.Simona va juca in sferturile de finala de la Australian Open cu Serena Williams CITESTE SI: