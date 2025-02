Cine sunt avocații cu care Simona Halep vrea să câștige 10 milioane de dolari

La un an de zile după ce Simona Halep s-a adresat justiției americane în scandalul de dopaj izbucnit la US Open 2022, Tribunalul Suprem din New York a decis că procesul dintre româncă și companiile Quantum Nutrition, RJ Packaging Inc. și General Ingredient este gata de start.

Fosta lideră mondială, retrasă între timp din tenis, solicită daune financiare de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, RJ Packaging Inc. și General Ingredient, considerate vinovate de Simona Halep pentru contaminarea care i-a adus o suspendare de 4 ani de la ITIA, redusă apoi de TAS la 9 luni. Instanța condusă de judecătoarea Mary Rosado a fixat deja primul termen al procesului, la 9 aprilie 2025.

Conform Gsp.ro, Simona Halep va avea în spate o echipă de patru avocați, condusă de casa newyorkeză ”Aidala, Bertuna & Kamins”, unde titulari sunt Imran Ansari și Giovanni Orlando Conti. Ceilalți doi sunt Daniel Fleck de la Baroul din Wyoming și Howard Jacobs din California, ultimul fiind cel care a obținut la TAS reducerea suspendării de la 4 ani la 9 luni.

