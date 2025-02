Câți bani a câștigat Simona Halep din tenis. Doar surorile Williams au strâns mai mult!

Simona Halep a anunţat, marţi, la Cluj, că se retrage din tenisul profesionist la 33 de ani, ea reușind să adune în carieră peste 40 de milioane de dolari.

Sportiva din Constanţa lasă în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.

„Sunt împăcată, ştiu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete, privim înainte, poate aşa a fost să fie”, a declarat Halep, într-o conferinţă de presă la Cluj, după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open.

Simona Halep a câștigat în întreaga sa carieră impresionanta sumă de 40.203.437 de dolari, fiind în clasamentul all-time pe locul al treilea, după surorile Williams, Serena și Venus.

