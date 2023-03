Cât de greu e trofeul de la Indian Wells. Simona Halep și Bianca Andreescu n-au putut să-l ridice. Cum s-a descurcat Rîbakina VIDEO

Turneul WTA 1000 de la Indian Wells s-a încheiat cu victoria kazahei Elena Rîbakina, care a învins-o în finală pe Arina Sabalenka și a ridicat râvnitul trofeu al competiției californiene.

N-a fost însă o sarcină ușoară pentru Rîbakina să se bucure de cupa câștigată, în condițiile în care aceasta cântărește aproximativ 17 kilograme.

De altfel, în trecut, Simona Halep (2015) și Bianca Andreescu (2019) și-au dat seama că nu au forța necesară pentru a ridica trofeul.

”Vreau să știu cum a reușit să-l țină”, a remarcat acum Bianca, printr-o postare pe Twitter adresată noii campioane, Elena Rîbakina.

I just wanna know how she held that damn😂😂😂😂 https://t.co/v2O2CKXOY7