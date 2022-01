Ce spune Simona Halep despre adversara din sferturi la Melbourne: ”Nu mă simt confortabil”

Simona Halep a explicat startul echilibrat din meciul pe care l-a disputat cu Gabriela Ruse, la Melbourne, prin faptul că nu a simţit bine mingea, dar apoi a reuşit să domine jocul. Fosta lideră mondială a prefațat și întâlnirea din sferturi cu Viktorija Golubic.

"Sunt foarte fericită că am câştigat acest meci în acest mod, la început a fost un pic diferit, nu am simţit bine mingea, dar încet, încet am început să simt jocul şi cred că am dominat meciul. Sunt foarte fericită de modul în care joc, am luptat mult în pauza dintre sezoane şi sunt pregătită să joc meciuri. Mi-a lipsit mult faptul că nu am jucat meciuri oficiale. Sunt aici şi încerc de fiecare dată să dau ce am mai bun.

(n.r. - despre Golubic) Nu mă simt confortabil cu nicio adversară, pentru că la acest nivel fiecare joacă bine, aşa că mă concentrez doar pe mine, aşa cum am făcut la aceste două meciuri. Am jucat bine, sunt încrezătoare, dar este un alt meci. Încerc să mă bucur şi să joc cel mai bun tenis, pentru că dacă joc cel mai bun tenis am o şansă de a câştiga", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Elena-Gabriela Ruse, locul 87 WTA, turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1.

Simona Halep va evolua în faza următoare cu Viktorija Golubic din Elveţia, locul 43 WTA şi cap de serie numărul 6, care a întrecut-o, cu scorul de 6-3, 6-0, pe olandeza Lesley Pattinama Kerkhove, locul 158 WTA, venită din calificări.

Jucătoarea română a învins-o pe viitoarea ei adversară în singura lor întâlnire, care a avut loc în 2018, în FedCup, scor 6-3, 1-6, 6-1. Atunci, Halep este numărul 1 mondial, iar Golubic, pe locul 115 WTA.

