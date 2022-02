Simona Halep a plecat spre Dubai fără a avea un antrenor.

De altfel, jucătoarea noastră a declarat că vrea să experimenteze și această situație. "Toată viața cineva mi-a spus dacă ce fac e bine sau rău, acum vreau să descopăr singură lucrurile, să mă dezvolt personal", a spus Simona.

Ea vrea să încerce și experiența unei perioade petrecute la o academie de tenis, alegând-o pe cea a lui Patrick Mouratoglou.

"Susțin tot ceea ce spune și face Simona", a răspuns Chris Evert pe Twitter la o provocare lansată de We Are Tennis: Poate Simona să reușească în acest mod?

I support anything @Simona_Halep says or does! https://t.co/8bDRLzA3gj