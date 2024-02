CTP, despre ultima decizie a Simonei Halep: "Ion Țiriac a sfatuit-o"

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat după ce Simona Halep a fost audiată la TAS, sperând în reducerea pedepsei de 4 ani dictate de ITIA în scandalul de dopaj. El a comentat și decizia ei de a da în judecată Quantum Nutrition, compania care i-a dat suplimentul alimentar contaminat.

„După părerea mea, nu va avea niciun succes. Este un soi de răspuns nervos al Simonei ca să acționeze, să reacționeze într-un fel după judecata de la TAS. Probabil simte că decizia nu îi va fi favorabilă finalmente și atunci a ales această mișcare de retorsiune cerând cele 10 milioane de dolari.

Bineînțeles că va fi un proces cât se poate de lung, ea va cheltui bani cu avocați și așa mai departe, dar după părerea mea cu șanse reduse de reușită. De unde să știu eu dacă suma e corectă? Sună rotund 10 milioane de dolari.

Probabil Ion Țiriac i-a dat acest sfat. Putea să ceară și 100 de milioane de dolari. N-are absolut nicio relevanță. După părerea mea, face chiar rău (n.r - că dă în judecată compania canadiană).

De ce îi dă acum în judecată? Eu, acum un an, când am auzit de povestea asta, am spus așa: «Nu se poate ca Roxadustatul, care e un medicament rar, cu interdicții, care se găsește greu în spitale, cu atâtea efecte adversare, să se găsească într-un supliment alimentar. Nu se poate așa ceva, că nu e zahăr pudră sau țelină»”, a spus Cristian Tudor Popescu, la sport.ro.

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentul nutritiv care, în opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care operează sub numele de Schinoussa Superfoods, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022 cu Roxadustat, medicament folosit adesea de persoanele cu anemie, relatează Reuters.

Roxadustat, care se află pe lista substanţelor interzise de Agenţia Mondială Antidoping, poate creşte hemoglobina şi producţia de celule roşii din sânge, sporind rezistenţa.

Halep, în vârstă de 32 de ani, a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului de la Flushing Meadows din 2022 şi că Keto MCT pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, care nu a fost dezvăluit pe etichetă.