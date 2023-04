Prima jucătoare care a reacționat după interviul acordat de Simona Halep: ce a avut de spus tenismena născută la Moscova

Simona Halep a vorbit într-un interviu acordat Tennis Majors despre dorința de a fi judecată într-un termen cât mai scurt.

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Tennis Majors, că nu cere un tratament special în cazul său, după mai multe luni de suspendare provizorie pentru dopaj, ci cere doar să fie judecată, pentru ca apoi să aibă şansa de a-şi continua cariera.

Halep a precizat că are programată o audiere în data de 28 mai, însă ITF, care deja i-a respins şi dovezile şi solicitarea de ridicare a suspendării provizorii, poate cere anularea audierii. “Dacă o va face, vor fi opt luni fără ca eu să fi putut juca, din cauza unei suspendări provizorii, şi mi se pare nedrept să stau opt luni fără să joc şi fără să fi avut cea mai mică şansă de a mă exprima în faţa judecătorilor independenţi”, a adăugat sportiva.

Daria Saville (fostă Gavrilova) este prima jucătoare care vorbește despre cazul Simonei Halep. "Sentimentul de incertitudine e groaznic, nu pot să îmi imaginez cât de stresant este pentru Simona. Sper din tot sufletul că Simo nu va mai avea mult de așteptat și va fi judecată pentru a putea merge înainte', a scris ea pe twitter.

Daria Saville este o rusoaică născută la Moscova, care din 2015 reprezintă Australia. Ea s-a măritat în 2021 cu jucătorul australian Luke Saville. Accidentată anul trecut, Daria Saville va reveni pe teren abia în vară. În meciurile directe, Halep o conduce cu 3-1.

The feeling of unknown is terrifying, I can’t imagine how stressful this is for Simona. I really hope that Simo doesn’t have to wait too much longer and she can get judged so she can move forward. 🤞🤞 https://t.co/RpRzCLEnqF