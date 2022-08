Daria Snigur a plâns în hohote după ce a eliminat-o pe Simona Halep. "Meciul acesta este pentru Ucraina"

Daria Snigur a reușit una dintre cele mai suprize la un turneu WTA în acest ani.

Debutantă la un Grand Slam, tenismena din Ucraina a eliminat-o pe Simona Halep în primul tur, 6-2, 0-6,6-4.

La finalul meciului, Daria Snigur a fost foarte emoționată, plângând în hohote.

Victoria cu Halep este cea mai mare a carierei pentru ucraineancă care a ajuns pe tabloul principal din calificări.

"Sunt foarte fericită. E greu să spun ceva acum. Vreau să îi mulțumesc Simonei. Pentru mine a fost o expriență deosebită să joc împotriva ei. Vreau să le mulțumesc celor care m-au sprijinit astăzi. Am dat ce am avut mai bun astăzi și am câștigat în final. Meciul acesta este pentru Ucraina, pentru familia mea și pentru fanii mei. Vă mulțumesc încă o dată tuturor!", a spus Snigur, imediat după meci.

