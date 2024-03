Darren Cahill, despre cazul Simonei Halep: ”Risipește milioane, trebuie să se descurce mai bine”

Simona Halep s-a întors în țară de la Miami, după ce a primit un wild card pentru turneul din Florida (19-31 martie), care a marcat revenirea sa în circuit după mai bine de un an şi jumătate.

Simona a primit o suspendare de 4 ani din partea tribunalului Sport Resolutions, dar TAS a redus sancțiunea la numai 9 luni.

Avocatul american Howard Jacobs, cel care a condus apărarea Simonei, a declarat că nu înțelege de ce ITIA a marjat atât de mult pe pașaportul biologic, când era clar că nu existau probleme. Jacobs chiar a spus că s-a încercat orchestrarea unui caz bazat pe acest palier și că s-au cheltuit sume imense de bani pentru punerea în practică a planului.

"Nici nu-mi pot imagina câți bani au cheltuit pentru a-l instrumenta. Nici măcar nu-mi pot imagina. O să spun că sunt cel puțin 2 milioane de dolari, pentru că au avut atât de mulți experți și atât de mulți avocați și totul a fost combătut", a spus Howard Jacobs, conform si.com, citat de eurosport.ro.

Darren Cahill, antrenorul alături de care Simona Halep a avut cele mai bune rezultate și care a dezvăluit că a crezut necondiționat în ea, a reluat subiectul legat de sumele uriașe investite de cei de la ITIA.

"Asta ne arată cât de necesară este o revizuire completă a ITIA. Organismele din tenis trebuie să se descurce mai bine, pentru că ITIA risipește milioane de dolari din banii jucătorilor de tenis", a fost mesajul lui Darren Cahill, pe platforma X.

This thread 👇 a full review into the @itia_tennis is needed. It’s time for the false accusations and false narratives to stop. The tennis bodies need to do better. That is the 4 majors, @atptour & @WTA who fund this organization as they waste $ millions of tennis player money. https://t.co/x4L5mgsL5D