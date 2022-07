Motive de îngrijorare pentru Simona Halep! Ce s-a întâmplat ieri la Wimbledon FOTO

Simona Halep are un motiv în plus să se teamă de întâlnirea de azi, contra americancei Amanda Anisimova, programată la ora 15.30.

Fostul antrenor al Simonei, australianul Darren Cahill, de care s-a despărțit la sfârșitul anului trecut, a fost surprins la antrenamente alături de Anisimova.

Cahill o cunoaște foarte bine pe Halep, iar la începutului sezonului, pe timpul Australian Open, el a fost antrenorul americancei.

Halep și Cahill au rămas în relații foarte bune și, conform spuselor jucătoarei noastre, vorbesc destul de des.

Simona și Anisimova s-au întâlnit de trei ori până acum, Halep conducând cu 2-1 la întâlnirile directe.

Interesting to see Darren Cahill, an hour before his player Jannik Sinner took to court against Novak Djokovic, practising with former charge Amanda Anisimova.

Anisimova plays Cahill's old employer Simona Halep tomorrow...https://t.co/M7g3IZgdXX