Cristian Tudor Popescu, declarație măgulitoare despre noul antrenor pe care l-a ales Simona Halep

Cristian Tudor Popescu vede cu ochi buni noul antrenor la care a apelat Simona Halep după ce a renunțat la australianul Darren Cahill.

Simona Halep a devăluit chiar de ziua ei că Adrian Marcu este tehnicianul alături de care va lucra în perioada următoare.

Cristian Tudor Popescu s-a bucurat de decizia luată de tenismena și crede că jocul Simonie Halep va fi unul dintre cele mai bune din circuit.

"Adrian Marcu inspiră respect şi are autoritate, ceea ce e foarte important în cazul Simonei. Dacă simte că antrenorul e nesigur, dacă încearcă să o impulsioneze cu vorbe frumoase şi goale, Simona reacţionează impulsiv şi dur, cum s-a văzut în multe cazuri. Adrian Marcu ar fi putut să o antreneze mult mai mult timp pe Simona, dacă nu ar fi intervenit acea decizie intempestivă a ei, din 2013, de a rupe colaborarea cu el. Probabil, la maturitate, nu mai consideră inspirată acea decizie.

Ţin minte că am discutat atunci cu Adi Marcu şi, fără resentiment, mi-a spus că Simona e un mare talent, că are o inimă mare şi că va face o carieră pe măsură. Ea are un al doilea joc, cum l-am numit la Australian Open-ul din 2018, în semifinala cu Kerber, sau la Roland Garros-ul din 2018, pe care l-a câştigat. A arătat că poate să joace agresiv, să fie o jucătoare de punct făcut de ea, fără să aştepte greşeala. De atunci, foarte rar a avut acel joc.

Adrian Marcu ştie că Simona Halep are o vârstă, nu mai este chiar atât de capabilă să facă meciuri lungi, epuizante, cu schimburi dure, stânga-dreapta. E foarte logic să încerce să îi antreneze acest joc mai ofensiv. Nu neapărat cu veniri la fileu, cât cu agresivitate din spatele terenului. Simona trebuie să-şi calculeze foarte atent eforturile. Dacă Simona îl va păstra în echipă pe Daniel Dobre, cred că va fi o nouă decizie inspirată", a spus jurnalistul la Digi 24.

Simona Halep și antrenorul australian Darren Cahill au încheiat colaborarea după 6 ani.

Ads