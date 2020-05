Darren Cahill, despre cel mai dificil moment din colaborarea cu Simona Halep: A fost extrem de neplacut

Ziare.

com

Antrenorul australian spune ca acesta a aparut dupa finala de la Roland Garros 2017, pierduta de Simona in fata Jelenei Ostapenko."A fost extrem de neplacut pentru amandoi. Sunt sigur ca mai mult pentru ea decat pentru mine. Ea a avut mereu visul sa castige un Grand Slam, iar Parisul era un oras apropiat de inima ei intrucat a crescut pe zgura. Sa aiba un set si un break si sa lase meciul sa-i scape printre degete...Dupa meci a fost incredibil de dificil sa gestionam momentul. Rolul unui antrenor este sa o readuca pe picioare, sa-i readuca bucuria. A durat ceva, dar apoi a ajuns in sferturi la Wimbledon , a avut cateva sanse sa ajunga pe locul 1 WTA si a reusit in cele din urma in Asia", a spus Darren Cahill pentru Eurosport.Amintim ca Simona Halep a pierdut finala turneului de la Roland Garros 2017 dupa ce a fost invinsa de Jelena Ostapenko , aflata atunci pe locul 47 WTA Letona s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-3 si a castigat in premiera un Grand Slam.In schimb, Simona Halep s-a revansat la editia din 2018 de la Roland Garros, cand a invins-o in finala pe Sloane Stephens.C.S.