Darren Cahill, despre vestea neplacuta care i-a fost amintita: Ca o lovitura in stomac

Antrenorul Simonei Halep si-a amintit acest lucru dupa un reminder de pe telefon."Ca o lovitura in stomac, calendarul meu tocmai mi-a amintit ca Roland Garros era programat as inceapa astazi. Unul dintre cele mai mari evenimente dintr-unul dintre cele mai mari orase. Spera sa ne vedem in septembrie/octombrie", a scris Darren Cahill pe Twitter Initial, Roland Garros a fost programat intre 24 mai si 7 iunie, insa a fost amanat din cauza pandemiei.Astfel, competitia a fost mutata pentru data de 20 septembrie, dar nu este clar nici daca se va juca atunci.Totusi, organizatorii sunt optimisti si iau in calcul gazduirea turneului chiar si fara spectatori.C.S.