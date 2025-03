Darren Cahill dezvaluie de ce si-a dat demisia temporar din functia de antrenor al Simonei Halep

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a dezvaluit motivul pentru care a ales sa-si dea temporar demisia din functie in primavara acestui an.

Cahill a parasit-o pe Simona Halep pentru cateva saptamani, dupa o discutie aprinsa avuta in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami.

Antrenorul australian, care a revenit ulterior asupra deciziei, a mentionat ca a vrut sa faca o terapie-soc cu Simona si sa o faca sa inteleaga ca are nevoie de ajutor.

"Cateodata este mai bine sa ii oferi putina terapie soc. Apoi ea sa decida daca e mai bine sa ma implic sau nu. Eu vreau doar ce-i mai bine pentru ea. A fost mai bine ca a trebuit sa o las pe ea sa vada daca are nevoie de sfaturile si de parerile mele", a spus Cahill pentru Digi Sport.

Apoi, Cahill a explicat si care au fost lucrurile prin care Simona Halep a surprins-o in mod neplacut.

"Romanii in general se precipiteaza, iau partea negativa. In Australia nu exista asa ceva, spui mereu ca va fi bine. Noi ne lasam eliberati de presiune, spunem ca a fost o zi proasta si maine va fi bine. Ne relaxam putin si o luam de la capat", a explicat Cahill.

Intrebat unde are Simona Halep cele mai mari sanse sa castige un Grand Slam, Cahill a spus ca la Roland Garros.

Ads

"Roland Garros este cea mai buna sansa pentru ea. Felul in care joaca pe zgura, are doua finale deja, cunoaste terenurile si iubeste acel turneu. Are cele mai mari sanse acolo, dar cred ca poate sa se impuna oriunde", a mai spus Cahill.

Cahill i-a transmis Simonei dupa turneul de la Miami ca nu va mai lucra cu ea in cazul in care nu va renunta la atitudinea negativista din timpul meciurilor.

El a hotarat atunci sa nu o mai insosteasca la turnee si astepta sa vada daca isi definitiveaza decizia.

Cand a revenit in echipa, Simona a avut o perioada foarte buna, in care a suferit doar doua infrangeri intr-o luna si jumatate.

C.S.

Ads