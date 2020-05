Darren Cahill dezvaluie schimbarile pe care le-a observat la Simona Halep

Ziare.

"Simona este foarte puternica si incredibil de determinata sa ajunga pe cele mai inalte culmi ale acestui sport. A facut tot ce i-a stat in putinta pentru a realiza asta. Este mai matura, este capabila sa faca fata provocarilor si presiunii. Se exprima mult mai bine acum pe teren. Atunci cand e atenta la ce i se spune si accepta sfaturile, ajunge sa le puna foarte bine in aplicare.Chiar si engleza ei a devenit mai buna. Din pacate nu s-a intamplat acelasi lucru cu romana mea. Simona uneori se grabeste, insa nu se grabeste pentru ca vrea sa piarda meciul, dar devine frustrata de cele intamplate si incepe sa piarda rapid cateva game-uri", a spus Darren Cahill pentru Digi Sport Colaborarea dintre Simona Halep si Darren Cahill a inceput in 2015, dar cei doi au mai lucrat si in trecut impreuna pentru scurt timp, in cadrul unui program al Adidas.Sub comanda lui Darren Cahill, Simona a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA si a reusit sa castige primul Grand Slam din cariera, la Roland Garros 2018.In 2019, cei doi nu au lucrat impreuna, dar la finalul anului trecut australianul a anuntat ca revine in echipa Simonei.C.S.