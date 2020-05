Darren Cahill i-a propus Simonei Halep sa se mute din Romania

Ziare.

Antrenorul australian i-a facut aceasta propunere pentru a plati taxe si impozite mai mici.Simona l-a refuzat categoric pe tehnicianul ei."Acum ceva timp i-am spus sa-si schimbe rezidenta, in Monte Carlo de exemplu, pentru a plati cat mai putin. Mi-a aruncat o privire taioasa si mi-a zis: 'Nici gand sa fac asta'", a dezvaluit Darren Cahill intr-un interviu acordat Digi Sport.Mai multi tenismeni de top si-au schimbat rezidenta pentru a plati taxe si impozite mici.Spre exemplu, in Monte Carlo, taxele pe venit sunt zero, in timp ce in Romania sunt de 10% pentru contractele de publicitate.