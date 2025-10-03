Darren Cahill, uimit de lucrurile vazute in Romania

Antrenorul australian Darren Cahill s-a declarat uimit de lucrurile pe care le-a descoperit cat timp s-a aflat in Romania.

Cahill afirma ca a descoperit un popor minunat si ca romanii sunt niste oameni care muncesc din greu.

De asemenea, Cahill a realizat cat de mult o iubesc romanii pe Simona Halep.

"Cand am fost in Romania am ramas uimit. Oamenii din Romania isi dezvolta visele prin ochii Simonei. Sunt foarte conectati cu ea. Este cel mai mare sportiv al Romaniei in momentul de fata. A adus o multime de bucurie oamenilor din Romania. Ea a gestionat excelent aceasta presiune. Nu s-a lasat doborata.

Romanii n-au avut o viata usoara, au trait in comunism. Sunt niste oameni grozavi! Nimic nu au dobandit usor. Au muncit din greu pentru fiecare lucru din viata lor. Romania este o tara grozava cu oameni minunati, o tara in dezvoltare!", a afirmat Cahill intr-o discutie in podcast-ul Danielei Hantuchova.

In ultimii ani, Darren Cahill a sosit de mai multe ori in Romania avand in vedere ca este antrenorul Simonei Halep.

El a vizitat si zonele montane din Romania si s-a aratat impresionat.

De asemenea, Cahill planuieste sa-si aduca inclusiv familia in tara noastra.

C.S.

