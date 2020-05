Povesti din lumea tenisului: Darren Cahill, despre calatoria teribila cu trenul intre Paris si Rotterdam

Ziare.

"O calatorie cu trenul intre Paris si Rotterdam s-a dovedit o aventura periculoasa pentru Darren Cahill, Mark Woodforde, Desmond Tyson si Anthony Emerson. Cei patru au fost victimele unui jaf, dar au colaborat pentru a-i prinde pe hoti.Emerson l-a confruntat pe unul dintre hoti, care avea un cutit, cu o racheta Wilson Po Staff: 'Ala nu e un cutit, prietene. ACEASTA (racheta - n.red.) e o arma'", se arata intr-o postare pe Tennis Forum.O intamplare care a fost confirmata, luni, de actualul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill."Imi amintesc acea calatorie cu trenul. Anthony nu mai e cu noi, a incetat din viata, dar a fost un om de nota 10, precum tatal sau. Cred ca Mike a fost amenintat cu cutitul. In orice caz, in acea perioada calatoreai, dormeai si mancai cat mai ieftin posibil pentru a economisi bani", a povestit Darren Cahill.Darren Cahill a jucat tenis la nivel profesionist timp de 11 ani, in perioada 1984-1995.A castigat 3 turnee la simplu si alte 13 la dublu, unde a disputat si o finala de Grand Slam, in 1989, la Australian Open.La simplu, in 1988 a ajuns pana in semifinale la US Open.I.G.