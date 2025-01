Renunta Simona Halep la Darren Cahill? Ce a remarcat Sports Illustrated

Infrangerea suferita de Simona Halep in fata Mariei Sharapova, in primul tur al turneului de Grand Slam de la US Open, ar putea insemna si sfarsitul colaborarii dintre tenismena noastra si antrenorul australian Darren Cahill.

Jurnalista Elizabeth Newman, de la publicatia americana Sports Illustrated, considera ca jocul Simonei nu s-a imbunatatit sub comanda lui Cahill.

Aceasta n-ar fi surprinsa daca eliminarea suferita marti dimineata ar pune capat relatiei dintre cei doi.

"N-as fi surprinsa daca Simona Halep si Darren Cahill ar renunta la colaborare dupa aceasta infrangere. Jocul ei nu s-a imbunatatit sub indrumarea lui", a scris Elizabeth Newman.

Simona Halep e antrenata de Darren Cahill de la inceputul anului 2016.

In cei doi ani cu Cahill, tenismena nascuta la Constanta a disputat 7 finale, dintre care a castigat doar patru: Madrid, de doua ori, Bucuresti si Openul Canadei.

A fost la un pas de locul 1 WTA si la fel de aproape de a cuceri primul Grand Slam din cariera, in aceasta vara, la Roland Garros.

I.G.

