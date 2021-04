Ce adversara va avea Simona Halep in turul doi la Stuttgart

Vondrousova a invins-o in primul tur al competitiei de categorie WTA500 pe compatrioata sa Marie Bouzkova, locul 56 WTA , scor 6-1, 7-6 (6).Potrivit site-ului WTA, Halep si Vondrousova au mai fost adversare de doua ori, in 2019, la Roma si la Indian Wells , in ambele meciuri impunandu-se sportiva din Cehia.