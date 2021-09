Ce cadou a primit Simona Halep de la Darren Cahill, antrenorul pe care l-a dat afară

Darren Cahill nu a uitat perioada petrecută alături de Simona Halep.

De ziua tenismenei, antrenorul australian i-a făcut o supriză sportivei din Constanța.

Simona Halep a anunțat ruperea colaborării cu Darren Cahill printr-un mesaj pe rețele de socializare.

"Au fost şase ani frumoşi, plini, doar că relaţia profesională s-a întrerupt, a fost un an greu cu pandemia, el nu a ajuns acasă deloc în nouă luni de zile, acum trebuia sa stea pentru off-season. Cred că s-a uzat puţin relaţia profesională şi am hotărât de comun acord să ne oprim. A ajuns la sfârşit relaţia, mi-a parut rău, am avut un gol în stomac, la fel şi el, dar suntem prieteni foarte buni şi mă bucur că am avut ocazia să câştig un prieten", și-a motivat Simona decizia de a renunța la tehnicianul australian.

Cu ocazia zilei de naștere, Darren Cahill i-a trimis un superb buchet de flori Simonei Halep.

Tenismena a fost foarte încântată de gestul fostului ei antrenor.

Simona Halep a împlinit 30 de ani și a petrecut în familie.

Buchetul de flori primit de Simona Halep de la Darren Cahill. Foto: FOTO: Instagram /simonahalep

