Simona Halep dezvaluie motivul real pentru care Darren Cahill a oprit colaborarea in 2018

Australianul a anuntat la finalul anului 2018 ca intrerupe colaborarea cu Simona deoarece doreste sa fie mai aproape de familie.Totusi, Simona spune ca Darren a luat aceasta decizie deoarece a fost epuizat dupa sezonul 2018."Darren a fost epuizat dupa anul 2018 si a vrut sa ia o pauza. Totusi, a fost de partea mea de fiecare data. I-am trimis mesaje, am vorbit despre evolutia mea. Si eu am fost epuizata dupa anul 2018 si nu m-am antrenat atat de mult. Lucram, dar imi lipsea ceva. Mi-am dat seama ca am lipsit prea mult de pe teren.Darren mi-a spus mereu sa cred in mine, mi-a zis ca pot face lucruri marete. Eu nu credeam tot timpul asta, dar mi-am schimbat parerea", a spus Simona Halep la Eurosport.Fara Darren Cahill, Simona a castigat Wimbledon 2019 sub comanda lui Daniel Dobre Australianul a revenit in echipa Simonei de la finalul anului trecut.C.S.