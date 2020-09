Simona Halep este in optimi la Roma. "Este un sentiment placut sa-l am pe Darren Cahill in echipa. A venit cu un aer proaspat. Sper sa am cat mai multe meciuri castigate"

"Nu a fost un meci usor. Am fost un pic incordata. A fost bine ca am reusit sa termin in doua seturi. Per total, a fost un meci bun.Sper sa am cat mai multe meciuri castigate. Imi era bine sa joc impotriva jucatoarele din top.Trebuie sa servesc bine, asta conteaza la fiecare meci.A fost un meci bun la dublu, poate cel mai bun al nostru la dublu, de cand jucam. Eu consider ca am jucat destul de bine, dar si adversarele ne-au ajutat destul de mult, ca au gresit de cateva ori.Vreau sa ma bucur ca sunt in turul urmatorul aici, la Roma. Sunt bine fizic.Este un sentiment placut sa-l am pe Darren Cahill in echipa. A venit cu un aer proaspat, relaxant", a spus Simona Halep la Digisport.Romanca o va intalni in optimi pe invingatoarea dintre Yastremska si Anisimova.