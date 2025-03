Detaliu important din procesul de 10 milioane de dolari al Simonei Halep. Principala acuzație adusă româncei

La un an de zile după ce Simona Halep s-a adresat justiției americane în scandalul de dopaj izbucnit la US Open 2022, Tribunalul Suprem din New York a decis că procesul dintre româncă și companiile Quantum Nutrition, RJ Packaging Inc. și General Ingredient este gata de start.

Fosta lideră mondială, retrasă între timp din tenis, solicită daune financiare de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, RJ Packaging Inc. și General Ingredient, considerate vinovate de Simona Halep pentru contaminarea care i-a adus o suspendare de 4 ani de la ITIA, redusă apoi de TAS la 9 luni.

Instanța condusă de judecătoarea Mary Rosado a fixat deja primul termen al procesului, la 9 aprilie 2025.

Cererea româncei vizează obținerea de daune financiare (”nivel de neglijență gravă”), reputaționale (”umilire trecută și viitoare”) și emoționale (”durere, suferință, pierderea plăcerii de viață”).

Conform Gsp.ro, care a avut acces la date din dosar, „neglijența contributivă” este acuzația adusă Simonei Halep de către reprezentanții companiilor în cauză.

Expresia semnifică faptul că Simonei Halep i se poate refuza orice compensație dacă instanța constată că, prin comportamentul și acțiunile ei, a contribuit, fie și într-un procent minor, la propriul prejudiciu, potrivit sursei citate.

Ads