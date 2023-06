Detaliul care îl irită la maxim pe Mouratoglou la Roland-Garros: ”Nu înțeleg”

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep care se ocupă la Roland-Garros atât de danezul Holger Rune cât și de americanca Cori Gauff, a avut o luare de poziție categorică în social media.

Referindu-se la spectatorii care îi apostrofează pe jucătorii care cer arbitrului de scaun verificarea urmei lăsate de minge pe zgură, Mouratoglou a răbufnit.

”Nu înțeleg de ce oamenii îl huiduie pe jucătorul care cere să vadă un semn pe zgură. Devine sistematic. Nu este nimic în neregulă în acest sens și uneori arbitrul de scaun își va schimba părerea după ce privește urma”, a scris Mouratoglou pe Twitter.

I don’t understand why people are booing the player who asks to see a mark on clay. It becomes systematic.

There is nothing wrong about it and sometimes the chair umpire will change his call after looking at it.