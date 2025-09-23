Dezvăluiri din trecutul Simonei Halep: ”Cum naiba, că doar am fost prietene!”

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 14:06
708 citiri
Simona Halep FOTO Instagram Simona Halep

Aliss Radu, 32 de ani, cea mai bună jucătoare de padel din țară și locul 280 în lume, a fost prietenă cu Simona Halep, atunci când ambele practicau tenisul, la junioare.

Într-un interviu pentru Golazo.ro, Aliss Radu a făcut dezvăluiri interesante despre trecutul Simonei Halep și despre relația dintre cele două sportive.

”Am început să joc tenis la șase ani. De la vârsta de 10-11 ani am început cu turneele. Am jucat profesionist până la 22 de ani, când mi-a apărut o accidentare. Am mers cot la cot cu Simona, eram la același nivel cu ea, am fost în lot împreună și la 14 ani, și la 16 ani, în loturi naționale. Am început să joc tenis la șase ani. De la vârsta de 10-11 ani am început cu turneele. Am jucat profesionist până la 22 de ani, când mi-a apărut o accidentare. Am mers cot la cot cu Simona, eram la același nivel cu ea, am fost în lot împreună și la 14 ani, și la 16 ani, în loturi naționale.

Am jucat împotriva Simonei când aveam 15 ani. La un U16, la Mamaia, am picat în primul tur cu ea. Eu atunci eram favorita numărul 1 a competiției. Simona abia începuse să joace. Scorul, dacă nu mă înșel, a fost 6-2, 7-6 pentru ea. Am avut 7-6 în tie-break-ul setului doi și Simona servea, țin minte exact momentul.

A servit, a dat primul serviciu out, iar eu am returnat, din reflex. Mingea s-a oprit în fileu și s-a întors la mine în teren. Simona mi-a servit al doilea serviciu exact în mingea care rămăsese pe teren și mi-a câștigat tie-break-ul cu 9-7”, a spus Aliss Radu.

”Țin minte că am fost la un curs de antrenori în București. Am văzut că se antrena. Mi se pare că era înainte de Turneul Campioanelor, undeva în Singapore, în 2018.

M-am dus special la ea, deși n-am crezut că mă mai recunoaște. Apoi m-am gândit că, și dacă mă va recunoaște, n-o să mă mai bage în seamă. Când s-a oprit antrenamentul pentru o pauză și m-a văzut pe margine, a venit, m-a luat în brațe și mi-a zis: „Aliss, incredibil, nu ne-am mai văzut de când eram mici! Ce mai faci?” Adică am vorbit la fel, la fel ca și cum nu ne-am mai fi văzut de câteva zile. Și ea era, atunci, în primele cinci din lume.

Pentru mine a fost wow! Chiar i-am zis. ”Simo, chiar nu mai credeam că o să mă recunoști și că o să vorbești cu mine”. Și mi-a replicat: ”Cum naiba, că doar am fost prietene!” Deci și acum, dacă mă întâlnesc cu Simona, cred că o să avem aceeași relație ca pe vremuri, așa de mișto e ea”, a completat fosta prietenă și rivală a Simonei Halep.

#Simona Halep, #dezvaluire, #trecut, #Aliss Radu, #padel, #tenis , #stiri Simona Halep
