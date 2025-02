Simona Halep a dezvăluit ce i-a șoptit Sorana Cîrstea la retragere: ”A venit la mine și mi-a spus...”

Simona Halep a anunţat recent, la Transylvania Open, că se retrage din tenisul profesionist la 33 de ani. Sportiva din Constanţa lasă în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.

În 2022 ea a fost suspendată patru ani pentru dopaj de ITIA, pedeapsă redusă la nouă luni de TAS.

Simona Halep a produs momente emoționante la Cluj, așa cum a fost îmbrățișarea dintre ea și rivala Sorana Cîrstea.

"Voiam să mai spun. A venit Sorana la mine și mi-a spus, chiar când am terminat – poate că nu am fost cele mai bune prietene, dar felicitări pentru absolut tot ce ai făcut! Voiam să spun că nu am absolut nimic cu nicio fată din tenisul românesc. M-am bucurat mereu pentru toate. Le doresc în continuare mult succes.

Au fost discuții, au fost poate comentarii care nu au fost potrivite în anumite momente, dar e competiție foarte mare în tenis și nu e de judecat absolut nimeni pentru ce a zis; poate că și eu am zis unele lucruri care nu au fost potrivite.

Eu am avut drumul meu, mi l-am creat singură, am pierdut meciurile pe barba mea, le-am câștigat pe barba mea. Și fiecare muncește la fel de mult, cum am muncit și eu, poate și mai mult; fiecare e cu destinul și cu norocul său în viață.

Dar voiam să se înțeleagă în presă că nimeni nu are nimic de împărțit cu absolut nimeni. Am fost competitoare. Este și greu să fii prieten cu adversarul tău în competiție, dar nu suntem nici dușmani. Exclus asta", a declarat Simona Halep, pentru treizecizero.ro.

