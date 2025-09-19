”Simona Halep are dificultăți”. Ce-au remarcat americanii la fosta lideră mondială

Fosta tenismenă Simona Halep, retrasă din circuitul WTA la începutul acestui an, a fost analizată de specialiștii americani, care au remarcat că românca are probleme de adaptare la viața fără sportul de performanță.

”Simona Halep a luminat terenul de tenis de fiecare dată când a pășit pe el, câștigând două titluri de Grand Slam și ocupând locul 1 mondial timp de 64 de săptămâni. Acum retrasă, ea se confruntă cu dificultăți în a se adapta la viața departe de teren.

Românca și-a confirmat retragerea din sport la începutul acestui an, după ce a încercat să revină în urma unei suspendări reduse pentru dopaj.

Revenirea ei nu a mai adus-o la nivelul pe care îl avusese odinioară, iar Halep a renunțat după înfrângerea din primul tur la Transylvania Open”, au precizat cei de la tennisuptodate.com.

”Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție, mi-a fost greu să mă retrag, dar acum e timpul să descopăr”, a declarat, miercuri, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025, Simona Halep.

”Atunci când faci ceva în sport - și pot vorbi despre asta - copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta. A meritat să fac tot ce am făcut.

Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor. Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume. Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun. Deci nu a fost deloc ușor dacă nu ești Roger Federer.

Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă. Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți. Când câștigi, ești doar fericit și mergi mai departe. Trebuie să devii mai bun”, a mai spus Halep.

