Discursul de campioană al Simonei Halep la Toronto: ”Sper că te-am făcut mândru astăzi” VIDEO

Simona Halep i-a mulţumit lui Patrick Mouratoglou pentru încrederea arătată, duminică seară, după finala câştigată la Toronto, ea precizând că speră că l-a făcut mândru pe antrenor. Halep a menţionat că meciul cu Beatriz Haddad Maia a fost “o luptă dură”.

“Sunt epuizată, a fost o luptă dură azi. Felicitări Beatriz, mulţumesc pentru această zi. A fost o luptă frumoasă. Am câştigat la Montreal de două ori, dar nu câştigasem şi aici, aşa că astăzi este o zi specială. Mulţumesc, Patrick, pentru că ai crezut în mine. Sper că te-am făcut mândru astăzi. N-am jucat aşa cum aş fi dorit, dar am luptat”, a spus Halep la ceremonia de după finală.

De cealaltă parte, Beatriz Haddad Maia a declarat şi ea că a luptat cât a putut în finală. “Vă felicit pe tine, Simona, şi pe echipa ta. Ai muncit mult ca să fii aici şi este foarte plăcut să trăiesc acest moment cu tine aici. Astăzi am luptat cât am putut, chiar dacă uneori un mi-am putut stăpâni emoţiile. Am încercat să lupt”, a afirmat ea.

Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie 15, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. Pentru Halep este al 24-lea trofeu la simplu în circuit. Românca va urca pe locul 6 WTA.

În finala de la Toronto, Halep a învins-o pe Beatriz Haddad Maia (Brazilia, numărul 24 mondial), scor 6-3, 2-6, 6-3.

