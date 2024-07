Simona Halep și-a amintit de divorțul de Toni Iuruc: ”Nu contează ce vine la tine”

Tenismena Simona Halep, care n-a jucat decât două meciuri de la revenirea sa în circuit, în urma reducerii suspendării pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni, a acordat un interviu în presa străină în care și-a adus aminte de cele mai complicate momente ale carierei sale.

Simona Halep a vorbit pentru We Are Tennis, mărturisind că a fost afectată inclusiv de divorțul de Toni Iuruc, cu care a fost căsătorită timp de un an.

„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi.

Așa că încerc să reacționez cât de bine pot, să primesc lecția, să devin mai puternică, fiindcă sunt convinsă că viața mai are multe de oferit. Pentru că mereu am crezut în partea bună a vieții.

N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. Acum, văd puțin cam negativ totul. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Încerc să învăț să cred din nou în bine. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta”, a spus Simona Halep, pentru sursa citată, conform Prosport.ro.

