Documentul de 8 pagini de care se ”agață” Simona Halep în procesul de dopaj. Pedeapsa a fost redusă

Tenismena Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) a primit o veste bună în apropierea procesului de dopaj care o așteaptă cu Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), după ce a picat un test antidoping la US Open 2022.

Acuzatorii Simonei Halep au întocmit un document amplu, de 8 pagnini, într-un caz de dopaj similar, cel al tenismenului Fernando Verdasco, care a scăpat cu o pedeapsă de numai două luni, în condițiile în care pedeapsa maximă putea ajunge la doi ani.

Astfe, ITIA a dat publicității pașii pe care i-a făcut spaniolul Fernando Verdasco pentru a-și dovedi nevinovăția.

„Jucătorul a afirmat că nu a intenționat să trișeze și că metilfenidatul din urină a fost rezultatul ingerării unui medicament care conținea metilfenidat prescris de medicul său pentru a trata ADHD (tulburare de hiperactivitate și deficit de atentie). În sprijinul explicației sale, jucătorul s-a bazat inclusiv pe declarațiile medicilor săi”, au precizat reprezentanții ITIA.

Documentul de 8 pagini a fost publicat mai jos, pe contul de twitter al reputatului jurnalist de tenis Ben Rothenberg.

The eight-page ITIA decision on Fernando Verdasco’s Ritalin positive test is out.

Interesting that after his positive he was invited to appeal for a retroactive TUE (would love to know how common those are), which was denied by ITIA but appealed to WADA.https://t.co/jMKY3mW75K