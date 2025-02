Simona Halep și viața după tenis: "Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport"

Simona Halep a fugit din frigul din România și se încălzește la soare pe un iaht.

Fostul lider WTA s-a mutat în Dubai și are și o parte din familie alături. Ea s-a pozat pe un iaht alături de fratele ei și se declară încântată de șederea în orașul din Emiratele Arabe Unite.

Simona Halep spune că va insista foarte mult pe partea de dezvoltare personală în perioada următoare.

"M-am descoperit pe mine în perioada asta – și știu că toată lumea vorbește despre dezvoltare personală, dar chiar e reală. Și a însemnat mult pentru mine să văd și altfel viața, să am o altă perspectivă, să văd ce lucruri sunt importante

Am o familie deosebită, am mai investit în niște lucruri în România, sunt o persoană deschisă, dar nu simt nevoia să am ceva acum de făcut. Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport (râde). Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă", a spus Halep pentru treizecizero.ro.

Ads