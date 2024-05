Șefa sportului românesc: ”Simona Halep este şi ea un om ca orice om, a stat atâta timp pe bară...”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, vineri, că jucătoarea de tenis Simona Halep are nevoie de răbdare pentru a ajunge din nou în forma care a consacrat-o, după revenirea în urma reducerii suspendării pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni.

"Noi trebuie să înţelegem că Simona Halep este şi ea un om ca orice om. Ea a dat dovadă de o voinţă şi de o ambiţie de fier. Numai în situaţia ei să nu fii, să ştii că eşti nevinovată şi să aştepţi o decizie. Simona a stat atâta timp pe bară, chiar dacă s-a antrenat, psihicul ei nu au ajutat-o să se antreneze la capacitatea maximă. Noi trebuie să avem răbdare cu ea pentru că ea singură îşi doreşte să ajungă din nou sus. Important este ca ea să aibă psihicul necesar ca să o poată lua treptat", a spus Lipă.

Ea consideră că şi în cazul în care Halep ar pierde calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris nu ar fi un capăt de ţară, având posibilitatea de a evolua în competiţiile importante din circuitul WTA.

"Normal că intrarea în efort este extraordinar de grea. Eu m-am retras de trei ori şi am revenit de trei ori pentru Jocurile Olimpice şi revenirea a fost groaznică. Dar nu este un capăt de ţară. Şi acum dacă a pierdut Jocurile Olimpice nu este un capăt de ţară. Să revină la celelalte competiţii pe care le are, sunt competiţii valoroase şi are tot timpul de pe lume, important este să fie bine", a adăugat Lipă.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost nevoită să abandoneze, miercuri, din motive medicale, în prima rundă a turneului Trophee Clarins (WTA 125), de la Paris, dotat cu premii totale de 100.000 de euro, la scorul de 7-5, 2-3 cu americanca McCartney Kessler.

Simona Halep nu a primit wild card pentru turneul de la Roland Garros, dar a primit o invitaţie la turneul WTA 250 de la Rabat (19-25 mai), potrivit presei marocane.