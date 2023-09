Încă o eroare făcută de Simona Halep: "De ce ai lua un supliment din China și nu unul mai curățel"

Raportul oficial publicat de ITIA în cazul Simonei Halep scoate la iveală destule lucruri murdare, care acum sunt disecate de specialiști.

Medicul biochimist Dorel Tocitu, șeful serviciului de Biochimie și Tehnologia Antrenamentului din cadrul Institutului Național de Cercetare Sportivă, crede că Simona Halep și-a construit greșit apărarea și îl include în ecuație pe Jean-Claude Alvarez, francezul pe care s-a bazat Simona Halep în procesul de dopaj.

„Prima întrebare este: de ce ai lua un supliment venit din China când știm că în China, pornind de la hormonul de creștere, sunt probleme complicate? De ce n-ai lua un supliment mai curățel?! Chiar din China vrei să le iei? În plus, laboratoarele alea nu sunt acreditate. La doping nu poate să vorbească orice laborator.

Eu mă duc la un laborator de toxicologie al armatei din România. Dotat, bun, cu specialiști, tot ce vrei. Ăia îmi spun ceva. Dar ce îmi spun ăia nu are nicio valoare! Valoare are numai ce spun laboratoarele acreditate, iar aceste laboratoare ați văzut ce au spus. Ok, profesorul francez a spus: ‘După metoda mea, am găsit contaminare’. Laboratorul acreditat a zis: ‘După metoda mea acreditată n-am găsit’. Valoare nu are decât ce spune laboratorul acreditat, să fim bine înțeleși. Ceilalți sunt doar pentru a ne consulta, să înțeleagă ea cum au ajuns substanțele în corpul ei. Are de răspuns la niște întrebări grele și nu trebuie să-și întrebe nici avocatul, nici pe profesor, ci pe bandiți ai domeniului. Înțelegeți ce spun? Nu mă refer la nimeni.

Ads

Trebuie să te consulți cu ăia care au făcut treaba asta. Iubito, întreabă-i pe ăia! Pe doctorul Fuentes (n.r. – Eufemiano Fuentes, doctorul care a creat o adevărată reţea de dopaj în ciclismul şi fotbalul european), sunt unii mari, dacă vrei să întrebi. Și tu ești nume mare, poți deschide multe uși la niște specialiști, evident, între ghilimele. Dar până la urmă și ăia sunt specialiști, să nu credeți că sunt neica nimeni. Neica nimeni e ăla din Franța la care s-a dus. Și-a găsit un prieten, ăla i-a zis: ‘Lasă că te recomand eu! Vorbește profesorul, te scoate din belea’. Dar vă aduceți aminte că în primele zile ale scandalului spusese o doamnă de la Regina Maria că Simona nu ia nicio pastilă, nici un supliment alimentar. A zis că ia doar două pastile. Un anticoncepțional și o pastilă mică de tiroidă. Nu ia suplimente nutritive. Toate declarațiile astea făcute de-a lungul și timpului și toată solidarizarea asta i-au făcut mai mult rău decât bine. Credeți-mă!”, a afirmat Dorel Tocitu, potrivit gsp.ro.