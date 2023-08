Reactia surprinzatoare a lui Eugenie Bouchard dupa ultima rusine traita

Eugenie Bouchard a avut o reactie neasteptata dupa ce a fost eliminata inca din primul meci la turneului de la 'S-Hertogenbosch de o jucatoare mult mai slab clasata.

La finalul meciului cu Yaroslava Shvedova, Bouchard a afirmat ca simte ca a facut un pas in fata prin aceasta infrangere.

Jucatoarea din Canada nu s-a aratat deloc ingrijorata si considera ca este pe drumul cel bun.

"Sunt intotdeauna dezamagita cand pierd, dar simt ca am jucat un tenis bun si sunt aproape de ceea ce imi doresc de la mine. Am facut un pas mic in fata. Simt ca am servit si am returnat mai bine. Am jucat mult mai mult din instinct decat o faceam pana acum. Este un pas in directia corecta", a afirmat Bouchard.

Eugenie Bouchard s-a facut din nou de ras

Yaroslava Shvedova s-a impus intr-un meci ce a durat aproape doua ore cu scorul 6-4, 1-6, 6-4.

In acest an, Bouchard are doar noua victorii si 12 infrangeri.

C.S.

Ads