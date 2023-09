Expertul care demontează apărarea Simonei Halep: ”Pentru cei care cred că umblă câinii cu roxadustat în coadă”

Simona Halep a fost suspendată patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP). Decizia a fost anunţată marţi de Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA), iar românca a precizat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Simona Halep și-a construit apărarea susținând că a ingerat, fără să știe, un supliment contaminat cu roxadustat, fabricat în China.

Teoria tenismenei a fost demontată de Cristian Mărgărit, fostul nutriționist al lui Gheorghe Hagi.

”Pentru cei care cred că umblă câinii cu roxadustat în coadă prin fabricile de suplimente. Și pentru părerologii care habar nu au despre ce vorbesc dar au opinii și dau verdicte.

Lucrez în domeniu de peste 20 de ani, iar în ultimii 10 cu sportivi de performanță, inclusiv la nivel internațional. Am vizitat fabrici de suplimente, am fost la târguri și conferințe de suplimente și farmaceutice în acești ani. Am stat de vorbă cu specialiști.

Am folosit cu sportivii consiliați diverse suplimente, pentru că sportivii da, folosesc suplimente. Ba chiar am câștigat competiții împotriva unora care au fost depistați ulterior dopați. Totul pe curat. Totul cu grijă maximă la calitatea produselor, cu lista WADA în permanență pe birou și în telefon.

Iar regulamentele sunt clare: sportivul este responsabil pentru ce se găsește în corpul său și punct. Poate nu e corect, poate unii pică nevinovați, poate alții concurează dopați, cu dispensă de la medic”, a spus Cristian Mărgărit, pe pagina sa de Facebook.

”Dar asta e realitatea. Că nu concurează pe nasturi, vorbim de miliarde în acest sport-biz. Organizatori, sponsori, orgolii politice, industria farmaceutică, servicii secrete și Măria Sa, Publicul consumator de spectacol. E un joc dur.

Și totul e permis, ca în dragoste sau în război. O luptă permanentă între cei care vor premiul și cei care încearcă să îi prindă cu ocaua mică. Vedeți interviurile lui Conte și Arnold despre The Clear.

Da, eu le dau sportivilor toate informațiile, inclusiv studii științifice care justifică folosirea acelor suplimente. Care sunt incluse în programe personalizate, nu date doar pentru că e la modă sau că am auzit la cineva. Și sunt foarte precaut, nu ne asumăm riscuri nici măcar cu dozele, nu mai vorbim de substanțe și produse în sine”, a completat Mărgărit.