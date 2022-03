Simona Halep este un brand sinonim cu succesul, cea mai bună sportivă a țării având o imagine excelentă în România.

Numele ei este însă ușor umbrit din cauza falimentului echipei de baschet Academia CSU Phoenix Simona Halep, din Constanța, care și-a asociat numele cu fostul număr 1 mondial în 2020, fără ca aceasta să aibă vreo implicare financiară la gruparea de pe litoral.

Halep și-a dat totuși acceptul ca numele său să fie folosit de echipa, care este acum foarte aproape de faliment.

Conform cugetliber.ro, la doar câteva zile distanţă după ce şi-a asigurat locul patru în sezonul regulat al Ligii Naţionale, o performanţă istorică pentru baschetul feminin constănţean, o veste năprasnică a căzut în tabăra Academiei Phoenix CSU Simona Halep: cel mai probabil, echipa se va retrage din campionat, chiar înainte de finalul sezonului! Motivul? Situaţia financiară dificilă a clubului.

„Este o situaţie grea la club şi, din trista experienţă din ultima perioadă, am ajuns la concluzia că aici, la Constanţa, nu interesează pe nimeni performanţa. Avem mari datorii către jucătoare, singuri nu mai putem face faţă cheltuielilor.

Bugetul total alocat de autorităţile locale este de 1,1 milioane de lei, incomparabil cu cel al altor cluburi, care nu au rezultatele noastre. Luni, 28 martie, avem întâlnire în comisie, pentru o suplimentare de buget cu 100.000 de lei, în condiţiile în care solicitasem suma de 600.000 de lei pentru a termina campionatul.

Cel mai probabil, vom mai putea disputa cele două jocuri cu Alexandria, apoi vom înainta adresa oficială către Federaţia Română de Baschet, prin care ne anunţăm retragerea din campionat.

Este regretabil că s-a ajuns în acest punct, în care, cu puţină şansă şi atenţie, am fi putut chiar obţine medaliile de bronz. Solicitarea de suplimentare a bugetului a întârziat şi ea, astfel că s-a încheiat perioada de transferuri şi nu am mai putut întări lotul cu două jucătoare care ne-ar fi ajutat mult în play-off.

Personal, mă voi retrage o perioadă din baschet. Le mulţumesc celor două cluburi din Liga Naţională pentru ofertele făcute, însă am nevoie de puţină linişte.

Sper ca sancţiunile ce vor fi dictate de federaţie să fie cât mai blânde”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu, pentru sursa citată.

