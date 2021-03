Visul maret al Simonei Halep

Romania va juca cu Italia in FED Cup, in aprilie, la Cluj.Halep va avea un alt sef contra Italiei.Florin Segarceanu a declarat, marti, ca nu mai este capitanul nejucator al echipei Romaniei de FedCup si ca locul sau va fi luat de Monica Niculescu , jucatoare aflata inca in activitate."Vreau sa spun ca joc FED Cup. Ma bucur ca am posibilitatea sa joc din nou, sa castig puncte pentru Romania.Dar, nejucand luna aceasta deloc, am avut timp sa ma odihnesc, sa ma recuperez si vreau sa spun ca o sa joc FED Cup.Mereu am jucat cu sufletul, accidentata, neaccidentata, am jucat. Ma bucur ca am sansa sa joc din nou, sunt foarte bine sa merg acolo si sa castig niste puncte pentru Romania.Sunt foarte impacata pentru ca am dat tot ce e mai bun. Intr-o zi voi dori sa fiu capitan nejucator. Si dupa si in timpul carierei, pentru ca este o onoare sa fii in aceasta functie", a spus Simona Halep la DigiSport.Romana vrea sa fie prezenta si la Tokyo, la Jocurile Olimpice de vara sia re un vins pentru aceasta vara."Eu lupt sa fac rezultate bune ca sa port drapelul la Olimpiada, dar stiu ca sunt alti sportiva care au rezultate deosebite", a declarat Simona Halep la Digisport.CITESTE SI: