Fosta lideră mondială Barty, despre Simona Halep: ”Am știut mereu cu ce fel de persoană am de-a face”

Ashleigh Barty (26 de ani), fosta lideră mondială din circuitul WTA care s-a retras din activitate în 2022, a făcut o dezvăluire neașteptată despre Simona Halep.

În cartea „My Dream Time: A Memoir of Tennis & Teamwork”, Ashleigh Barty și-a detaliat relațiile pe care le acea cu colegele de circuit, printre care și Simona Halep (31 de ani, 10 WTA).

Astfel, australianca s-a referit la momentele de după victoria sa la Wimbledon 2021, turneu câștigat în trecut și de Simona Halep.

”Am deschis telefonul și am văzut cum curg mesajele. Primul a fost puțin neașteptat, deși am știut mereu cu ce fel de persoană am de-a face.

”Felicitări, amico! Sunt atât de fericită pentru tine, prietenă dragă. Meriți! E un sentiment diferit, nu-i așa? Cât de bine e în balcon! Să te bucuri de moment!”. Era de la Simo. Ce legendă!”, a precizat Barty.

