Gest de neînțeles făcut de Patrick Mouratoglou în legătură cu Simona Halep. Francezul a încurcat borcanele!

Antrenorul francez Patrick Mouratoglou a făcut o confuzie de neînțeles în spațiul virtual, un gest în care au fost implicați ambii săi elevi, atât danezul Holger Rune, cât și românca Simona Halep.

După cum au remarcat internauții, în frunte cu Lorena Popa, o fană înfocată a Simonei Halep, pe contul de Twitter al jucătoarei noastre a apărut pentru scurt timp un mesaj al lui Holger Rune, aflat la turneul ATP de la Acapulco, redirectionat de Mouratoglou, care ar fi încurcat borcanele, cum se spune în românesște.

A apărut astfel întrebarea legitimă legată de cum a reușit Mouratoglou sau altcineva din Academia sa să aibă acces la contul de Twitter al româncei.

Gafa a fost reparată ulterior, mesajul lui Rune fiind redirecționat de pe contul lui Patrick Mouratoglou.

Not stupid PM confusing the accounts 😭😭😭 pic.twitter.com/13tO8x2ugr

Right here😎 See you tonight, third match on center court @AbiertoTelcel ❤️😈🌵🇲🇽 #Acapulco #Mexico #CelebratingTennis30 pic.twitter.com/wfFlCciQK8