Declarație ciudată din partea adversarei Simonei Halep de astăzi. Brazilianca vine după o serie incredibilă

Simona Halep va juca azi în semifinalele turneului de la Birmingham, la fel cum o va face și Sorana Cîrstea.

Simona Halep o întâlnește pe Beatriz Haddad Maia, din Brazilia, locul 32 WTA, al doilea meci al zilei, după partida Soranei Cîrstea - Programul partidelor

Halep are 2-0 la meciuri directe cu Haddad Maia, însă aceasta a declarat că nu își amintește precedentele confruntări. „Nu mai țineam minte că am jucat contra ei, dar e o mare jucătoare. E campioană de Grand Slam, o respect mult, este una dintre cele mai bune din circuit. Dar voi face tot ce pot. O să mă distrez, vremea e foarte frumoasă. Voi juca cât de bine pot”, a spus Haddad Maia, la finalul victoriei cu Giorgi, din sferturi.

Halep a învins-o pe braziliancă fără să piardă set. la Wimbledon 2017 și chiar la Australian Open chiar în acest an.

Haddad Maia vine după o serie incredibilă de victorii pe iarbă: are nouă succese consecutive. A câștigat turneul de la Nottingham (6 meciuri), plus alte trei victorii la Birmingham.

