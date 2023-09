Simona Halep: „Mouratoglou! Tot ce mă înconjoară are legătură cu academia lui și cu el!"

Simona Halep a fost suspendată patru ani, din cauza unui supliment care conținea o substanță interzisă.

Acuzațiile de dopaj sunt însoțite în plan secundar de multe necunoscute, între care și aceea să Simona Halep a renunțat la toți colaboratorii ei de-o viață, în frunte cu Virginia Ruzici, pentru a merge exclusiv pe mâna lui Patrick Mouratoglou.

„Când decid ceva, întotdeauna mi-o asum întru totul, și am avut încredere maximă în Patrick. Am vrut să lucrez cu oamenii lui și să-i las doar pe oamenii lui să se ocupe de mine. Din acest motiv am făcut schimbări în echipa mea. Am simțit că a fost lucrul care trebuia făcut: să îmi asum complet acest proiect nou”, spunea Halep anul trecut într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Mouratoglou! Tot ce mă înconjoară are legătură cu academia lui și cu el! Credeam că o voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început un nou capitol frumos și mă bucur de asta! Voi vedea cât de bună voi fi pe viitor! Da, am avut încredere în el din prima secundă! Nu știam nimic despre el înainte, nu mai vorbisem niciodată până să merg la academia lui în aprilie! Deci totul este nou! Dar am încredere în el și mă simt în siguranță! Vom vedea!”, a mai precizat ea tot anul trecut.

Noua echipă a Simonei însemna, înainte de a fi depistată pozitiv, un nou manager (Nina Wennerstrom), un sparring partner (Arnaud Restifo), o fizioterapeută (Candice Gohier) și un nou manager de comunicare (Maxime Restifo), toți aceștia fiind recomandați de Mouratoglou. Teo Cercel, cel mai vechi colaborator al ei, a fost exclus și el din peisaj când au început turneele din America, în luna august a anului trecut.