Halep - Wozniacki, la Australian Open 2024. ”Finala” la care visează toți fanii tenisului

Într-o perioadă în care Simona Halep își va afla perioada de suspendare, jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki, fostă număr 1 WTA, a anunţat că vrea să revină în competiţii. Cele două s-ar putea întâlni într-un meci de vis la Australian Open 2024.

"Am fost departe de tenis în ultimii trei ani, acum vreau să compensez. Am devenit mamă, am doi copii frumoşi, sunt recunoscătoare pentru asta, dar mai am obiective de îndeplinit", a spus daneza. "Vreau să le arăt copiilor mei că îţi poţi urmări visele indiferent de vârstă sau rolul tău. Am decis, ca familie, că este timpul. Abia aştept să revin", a menţionat Wozniacki pe Twitter.

Într-un articol pentru revista Vogue, Wozniacki, care pe 11 iulie va face 33 de ani, a spus că va începe la un turneu în Canada, în august, înainte de participarea la US Open (28 august - 10 septembrie).

Revenirea danezei ar putea coincide cu revenirea în circuit a Simonei Halep, suspendată pentru dopaj, de la US Open 2022.

Dacă românca va primi maxim 1 an de suspendare, atunci e posibil să avem la Australian Open 2024 un meci de vis între Simona Halep și Caroline Wozniacki, adică reeditarea finalei spectaculoase din 2018, 7-6, 3-6, 6-4 pentru daneză, acesta fiind singurul Grand Slam din cariera ei.

