Simona Halep şi italianca Jasmine Paolini au făcut pereche şi le-au învins pe poloneza Iga Swiatek şi spaniola Paola Badosa, la World Tennis League, turneu demonstrativ disputat la Abu Dhabi.

Meciurile au un singur set, iar Halep şi Paolini s-au impus cu 7-5.

Simona Halep a fost nemulțumită de faptul că al ei caz de dopaj a fost tratat mult diferit în comparație cu cel al Igăi Swiatek.

Afirmațiile Simonei s-au răsfrânt și asupra relației cu poloneza, acest lucru fiind evident și la finalul partidei de la Abu Dhabi.

"Strângere de mână rece între Swiatek şi Halep", e titlul dat de TennisUpToDate. "A existat o tenisune între cele două, evidentă şi în momentul strângerii de mână de la final, care a fost una rece. Meciul lor de dublu a venit după ce sportiva din România a criticat tratamentul diferit primit din partea ITIA şi WTA prin comparaţie cu poloneza".

The effort they had to make to shake hands! 😂 pic.twitter.com/hEEXeWXujL