De ce Halep nu a primit același "tratament" ca Swiatek? Explicațiile unui înalt oficial

Simona Halep s-a considerat nedreptățită în raport cu sancțiunile aplicate altor jucători de tenis care au căzut teste antidoping.

Dacă Iga Swiatek și Jannik Sinner au primit mai degrabă pedepse simbolice, Simona Halep a avut de ispășit o suspendare de patru ani pentru dopaj, redusă în cele din urmă la nouă luni de TAS.

Halep și-a strigat nevinovăția și s-a arătat deranjată de modul în care au fost analizate cazurile.

CEO-ul Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), Karen Moorhouse, a explicat de ce Halep a fost sancționată mult mai aspru.

"Cazurile pot fi destul de complexe, deci nu este corect să ne uităm la două titluri de știri și să tragem concluzii. Detaliile sunt întotdeauna partea esențială.

Să luăm exemplul Swiatek și Halep. Tribunalul TAS a stabilit că suplimentul ei (al lui Halep) a fost contaminat. Deci, doar în raport cu acea constatare, au spus nouă luni (de suspendare). Acesta a fost tribunalul care a decis cu privire la vina obiectivă și vina subiectivă pe care o avea. Deci, ce ar fi trebuit să facă în legătură cu produsul care s-a dovedit a fi contaminat?

În ceea ce o privește pe Swiatek, produsul contaminat a fost un medicament. Deci, nu era nerezonabil pentru un jucător să presupună că un medicament reglementat ar conține ceea ce este indicat pe etichetă. Prin urmare, nivelul de vină pe care l-ar putea accepta a fost la cel mai scăzut nivel, deoarece existau foarte puține lucruri pe care le-ar fi putut face pentru a reduce riscul ca acel produs să fie contaminat. Contaminarea lui Halep nu a fost un medicament. A fost un supliment de colagen, iar nivelul ei de vină a fost considerat mai mare. Punctul cheie aici este că este rar să găsești două cazuri identice; toate se bazează pe faptele particulare ale fiecăruia".

