"Simona Halep nu ia decizii raționale!" Cine a pus-o la punct pe româncă

Dintre toţi oamenii şocaţi de recentele cazuri de dopaj din tenis - şi mai ales de deciziile blânde în cazurile Jannik Sinner şi Iga Swiatek - nimeni nu şi-a exprimat furia mai mult decât Simona Halep.

“Stau şi încerc să înţeleg dar îmi este realmente imposibil să înţeleg aşa ceva. Stau şi mă întreb, de ce o aşa mare diferenţă de tratament şi judecată? Nu găsesc şi nici nu cred că poate există un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voinţă din partea ITIA, organizaţia care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenţei. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aş fi putut imagina că se poate dori”, a notat Simona Halep pe Instagram.

Atitudinea Simonei Halep, întărită într-un interviu acordat presei străine, a fost criticat de fostele jucătoare Andrea Petkovic și Rennae Stubbs.

"E supărată. Ea acționează din emoții. Ea nu ia decizii raționale și poți simți că valul se întoarce puțin împotriva ei. Cred că singurul lucru pe care Simona nu l-a pierdut în toată această poveste a fost simpatia. Oamenii au fost cu adevărat de partea ei, dar acum totul se transformă pentru că ea acționează așa. Dacă aș fi fost în situația ei, nu știu dacă aș fi putut să mă abțin.

Dacă Simona ar fi știut imediat unde a fost contaminarea, ar fi făcut exact același lucru pe care l-au făcut Iga sau Jannik. Ea ar fi încercat să scape cu cel mai mic impact posibil asupra carierei sale", a spus Petkovic, citată de tennisuptodate.com.

"Nu aș fi putut nici eu să mă abțin. Dar dacă m-aș simți de parcă am fost înșelată, nu aș arunca vina asupra altor jucători. Aș arunca-o pe sistem, pe ITIA, pe WADA. Aș da vina pe toată lumea, în afară de jucători. Ea ar trebui să înțeleagă că, dacă lucrurile ar fi invers, nu ar vrea ca Iga să arunce săgeți în ea. Asta nu înțeleg", a spus Stubbs.

