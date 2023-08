Imaginile momentului cu Simona Halep: ”Dacă voi mai fi capabilă să fac” VIDEO

Simona Halep a acordat un interviu canalului Eurosport, iar în cadrul acestuia a transmis fanilor un mesaj în care îi asigură că este nevinovată şi că nu a făcut nimic necinstit în tenis. Ea speră să vină ziua în care va reveni pe teren pentru a se bucura alături de fani de rezultate cât mai bune.

"Faptul că au fost alături de mine şi m-au susţinut atât de frumos, am citit toate mesajele lor, căldura lor sufletească, vreau să le mulţumesc din suflet şi să-i asigur că sunt nevinovată, nu am luat absolut nimic, nu am făcut nimic necinstit în tenis şi sper să vină ziua când mă voi întoarce pe teren şi voi juca tenisul pe care l-am jucat toată viaţa mea cu mare drag şi multă pasiune şi oarecum să ne bucurăm împreună de alte rezultate, dacă voi mai fi capabilă să fac", a spus Halep.

Interviul acordat de Halep canalului Eurosport va fi difuzat în curând.

Halep nu a mai jucat de un an, de când a fost testată pozitiv cu roxadustat. Ea aşteaptă în continuare o decizie a forurilor internaţionale din tenis privind situaţia sa.

