Caroline Wozniacki, eliminata de la Indian Wells: Simona Halep ramane pe primul loc in clasamentul WTA

Simona Halep va ramane pe primul loc in clasamentul WTA si dupa Indian Wells, ca urmare a eliminarii pe care daneza Caroline Wozniacki a suferit-o in optimile de finala.

Castigatoarea de la Australian Open 2018 a pierdut in fata rusoaicei Daria Kasatkina (19 WTA), scor 6-4, 7-5.

Desi a avut un moment in care s-a aflat in avantaj in setul secund si a servit pentru a trimite meciul in decisiv, Wozniacki a fost eliminata in cele din urma.

In aceste conditii, Simona Halep si-a asigurat prezenta pe primul loc WTA si dupa Indian Wells.

Sportiva noastra are momentan 8.115 puncte, in timp ce Wozniacki va ramane cu 7.430 de puncte.

Simona va putea mari insa avantajul, in functie de evolutia pe care o va avea in continuare la Indian Wells.

Prima ocazie este meciul cu Petra Martici din sferturile de finala, programat miercuri seara dupa ora 22:00.

C.S.

