Cine e Donna Vekici, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: Implicata intr-un scandal monstru

Simona Halep o va intalni pe Donna Vekici in turul II al turneului de la Indian Wells, intr-o confruntare care se anunta mai echilibrata decat pare la prima vedere.

Vekici (20 de ani) ocupa doar locul 86 in ierarhia WTA, dar e vazuta de specialisti ca o mare speranta a tenisului mondial.

A castigat doar un titlu in cariera, la Kuala Lumpur in 2014, iar cea mai buna clasare a avut-o in 2013, cand a ajuns pana pe locul 62 WTA.

Pe langa acea finala castigata, Vekici a mai ajuns de alte 3 ori in finala unui turneu, la Tashkent 2012 (invinsa de Irina Begu), Malaysia Open 2014 si din nou Tashkent 2015.

Simona si Donna s-au mai intalnit pana acum o singura data, la US Open in 2013, cand tenismena noastra s-a impus fara probleme in doua seturi, scor 6-2, 6-1.

In primul tur la Indian Wells 2017, croata a trecut de americanca Alison Riske, in doua seturi, scor 6-3, 7-6.

Implicata intr-un scandal de proportii

In 2015, Donna Vekici a fost implicata indirect de Nick Kyrgios in unul dintre cele mai mari scandaluri din tenis.

Ads

In timpul meciului pe care Kyrgios l-a disputat la Montreal cu Stan Wawrinka, iubitul croatei, tenismenul australian s-a folosit de viata privata a acestora pentru a-l enerva pe adversarul sau.

"Kokkinakis (Thanasi Kokkinakis, jucator de tenis - n.red.) s-a culcat cu prietena ta. Imi pare rau sa-ti zic asta, prietene", a spus Kyrgios, la inceputul setului II al acelui meci.

Kyrgios a fost amendat la vremea respectiva de ATP, iar Vekici s-a declarat dezamagita de comportamentul acestuia.

Intalnirea dintre Simona Halep si Donna Vekici va avea loc in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01:30 - ora Romaniei.

Partida va fi transmisa in direct de site-ul Ziare.com.

I.G.

Ads