Cine e Donna Vekici, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: Implicata intr-un scandal monstru

Sambata, 11 Martie 2017, ora 13:11
13065 citiri
Cine e Donna Vekici, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: Implicata intr-un scandal monstru
Foto: Donna Vekici Instagram

Simona Halep o va intalni pe Donna Vekici in turul II al turneului de la Indian Wells, intr-o confruntare care se anunta mai echilibrata decat pare la prima vedere.

Vekici (20 de ani) ocupa doar locul 86 in ierarhia WTA, dar e vazuta de specialisti ca o mare speranta a tenisului mondial.

A castigat doar un titlu in cariera, la Kuala Lumpur in 2014, iar cea mai buna clasare a avut-o in 2013, cand a ajuns pana pe locul 62 WTA.

Pe langa acea finala castigata, Vekici a mai ajuns de alte 3 ori in finala unui turneu, la Tashkent 2012 (invinsa de Irina Begu), Malaysia Open 2014 si din nou Tashkent 2015.

Simona si Donna s-au mai intalnit pana acum o singura data, la US Open in 2013, cand tenismena noastra s-a impus fara probleme in doua seturi, scor 6-2, 6-1.

In primul tur la Indian Wells 2017, croata a trecut de americanca Alison Riske, in doua seturi, scor 6-3, 7-6.

Implicata intr-un scandal de proportii

In 2015, Donna Vekici a fost implicata indirect de Nick Kyrgios in unul dintre cele mai mari scandaluri din tenis.

In timpul meciului pe care Kyrgios l-a disputat la Montreal cu Stan Wawrinka, iubitul croatei, tenismenul australian s-a folosit de viata privata a acestora pentru a-l enerva pe adversarul sau.

"Kokkinakis (Thanasi Kokkinakis, jucator de tenis - n.red.) s-a culcat cu prietena ta. Imi pare rau sa-ti zic asta, prietene", a spus Kyrgios, la inceputul setului II al acelui meci.

Kyrgios a fost amendat la vremea respectiva de ATP, iar Vekici s-a declarat dezamagita de comportamentul acestuia.

Intalnirea dintre Simona Halep si Donna Vekici va avea loc in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01:30 - ora Romaniei.

Partida va fi transmisa in direct de site-ul Ziare.com.

I.G.

Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi
Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi
Pentru cei care nu au prins celebra tranziție de după anii 1990, momentul actual, în care România abia se târâie economic, poate părea inexplicabil, ca și cum ar fi apărut din neant. Tot...
Gândirea economică a lui Ion Iliescu: „Mai degrabă un economist marxist amator”
Gândirea economică a lui Ion Iliescu: „Mai degrabă un economist marxist amator”
La scurt timp după decesul primului președinte al României postdecembriste, analiza unei societăți care pare că nu își găsește drumul abia începe. Iar una dintre întrebările care se...
#Simona Halep Donna Vekici, #Simona Halep Indian Wells , #Indian Wells
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: si-a desfigurat iubita, cu 61 de lovituri de pumn in cateva zeci de secunde. Decizia Politiei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a stat 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu. A facut un singur gest, apoi a plecat

Ep. 114 - Reacția lui George Simion la moartea lui Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Sper să ne facem jocul și să câștigăm”. Jucătorii Craiovei vor cu disperare în Conference League
  2. „Întâlnim un adversar mult mai puternic”. Emoții pentru Craiova lui Rădoi, înainte de dubla cu Trnava din Conference League
  3. Poate FCSB să iasă din criză cu Drita? Răspunsul lui Charalambous: „Nu suntem fericiți.”
  4. Anunț-șoc al lui Dan Petrescu, înainte de meciul cu Braga din Europa League: „Aș vrea să joc eu, sincer.”
  5. CFR l-a luat pe fotbalistul pus pe lista neagră de FCSB. Mutare surprinzătoare în prima divizie
  6. După peste 750 de meciuri pentru Bayern München, Thomas Müller a semnat cu o nouă echipă
  7. Cum va arăta primul 11 al FCSB-ului cu Drita. Surpriza anunțată de Becali: „Parcă doarme pe teren.”
  8. Victorie entuziasmantă a României contra Ungariei. Tricolorii visează la Mondiale
  9. Se retrage arbitrul care a ajutat-o pe Barcelona să obțină victoria celebră din istoria fotbalului
  10. Record! Premii uriașe pentru câștigătorii de la US Open 2025